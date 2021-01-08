شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الدواء» تستعرض قانون البحوث الطبية حول ضوابط إجراء الدراسات السريرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من إقرار قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية بالنسبة للبحوث وصناعة الدواء في مصر هو وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء الدراسات الإكلينيكية داخل جمهورية مصر العربية حمايةً لحقوق المبحوثين.

وقال «الغمراوي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن هذا القانون سهل إمكانية إجراء المرحلة الأولي والثانية من الدراسات الإكلينيكية بعد تقييم الدراسات ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية من قبل المتخصصين، حيث كانت الدراسات الإكلينيكية مقتصرة على إجراء المرحلة الثالثة من الدراسات الإكلينيكية للمستحضرات التي يتم انتاجها داخل جمهوية مصر العربية، أو يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المرحلة الثانية من الدراسات الإكلينيكية على المستحصرات التي يتم استيرادها من الخارج في حالة الأمراض الإقليمية غير الموجودة في بلد منشأ التدخل الطبي والأمراض النادرة.

وأوضح أن هذا القانون يحقق أهمية كبيرة بالنسبة للمريض متمثلة في توفير قانون وطني في مصر لحماية حقوق المبحوثين، حيث كانت القواعد العالمية وحدها هي المنظمة لهذه العملية، كما أتاح هذا القانون للمجلس الأعلي الذي سيتم تشكليه وضع قواعد محلية لحماية حقوق المبحوثين داخل جمهورية مصر العربية، وفحص الشكاوى الواردة من الأفراد أو الجهات ذات الصلة بشأن الدراسات الإكلينيكية، كما شدد هذا القانون العقوبات في حال ثبوت تجاوزات بشأن المبحوثين من قبل جهات إجراء البحث.

وأضاف «الغمراوي»، أن القانون يحقق أهمية كبرى للمؤسسات العاملة في القطاع الصحي بشكل عام، وقطاع الدواء على وجه الخصوص، حيث أتاح القانون التعاون بين الجهات المعنية بالدراسات الإكلينيكية داخل جمهورية مصر العربية، وتوضيح اختصاصات ومهام كل منها بما يخدم الصالح العام ويصب في مصلحة المواطن المصري.

ولفت إلى أن القانون أعطى الفرصة للباحثين والمصنعين لتطوير صناعة الدواء داخل جمهورية مصر العربية بجميع مراحله، بداية من عمليات البحث، والتطوير، والتصنيع، ثم إجراء الدراسات ما قبل الإكلينيكية، وإجراء الدراسات الإكلينيكية بجميع مراحلها بما يضمن الحصول على دواء آمن وفعال وبجودة عالية للمريض المصري.

وتابع، أن دور هيئة الدواء سيتمثل في تقييم نتائج البحوث الطبية ما قبل الإكلينيكة والإكلينيكة، والمراجعة العلمية للمستحضر الدوائى البيولوجى قبل البدء في إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، ثم تقييم المخطط البحثى والتعديلات التي ترد عليه، ومراجعة المستندات الخاصة بالمستحضر محل البحث الطبى، وذلك بقصد التأكد من تحقيق الممارسة الطبية الجيدة للتصنيع والتداول والحفظ، كما تقوم الهيئة بالتفتيش على الجهات البحثية التي يجرى بها البحث الطبي الإكلينيكي والجهات ذات الصلة بغرض التحقق من الممارسة الطبية الجيدة.