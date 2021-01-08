شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد «الهرامشة الجديد» بقرية الزينية بحري بشمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد الهرامشه الجديد بجزيرة الهرامشه بقرية الزينية بحرى، التابعة لمركز ومدينة الزينية.
حضر الافتتاح قيادات الدعوة وعلى رأسهم الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، والشيخ عبدالستار إبراهيم ابوالحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ على صديق أمير مدير ادارة أوقاف الزينية، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، والعديد من المواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.
وألقى خطبة الجمعة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، بعنوان «إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل تقدم الأمم»، وقد بين فيها أن إتقان العمل هو من أفضل الواجبات ولذلك فقد مدح الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين حيث أنهم كانوا أصحاب حرف، مضيفا ان الإتقان هو وسيلة لتقدم ورقى الأمم.
وأوضح مدير المديرية، أن المساجد التي قامت المديرية بافتتاحها سابقا يجد أنها في أماكن مختلفة ومتنوعة وان دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزاره الأوقاف ممثلة في مديرية أوقاف الاقصر وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظه في بذل الغالى في سبيل انشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح.
ياتى ذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
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