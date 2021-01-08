شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد «الهرامشة الجديد» بقرية الزينية بحري بشمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد الهرامشه الجديد بجزيرة الهرامشه بقرية الزينية بحرى، التابعة لمركز ومدينة الزينية.

حضر الافتتاح قيادات الدعوة وعلى رأسهم الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، والشيخ عبدالستار إبراهيم ابوالحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ على صديق أمير مدير ادارة أوقاف الزينية، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، والعديد من المواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، بعنوان «إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل تقدم الأمم»، وقد بين فيها أن إتقان العمل هو من أفضل الواجبات ولذلك فقد مدح الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين حيث أنهم كانوا أصحاب حرف، مضيفا ان الإتقان هو وسيلة لتقدم ورقى الأمم.

وأوضح مدير المديرية، أن المساجد التي قامت المديرية بافتتاحها سابقا يجد أنها في أماكن مختلفة ومتنوعة وان دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزاره الأوقاف ممثلة في مديرية أوقاف الاقصر وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظه في بذل الغالى في سبيل انشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح.

ياتى ذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.