شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «أزمة كورونا» بوزارة الأوقاف: غلق أي مسجد حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الأوقاف أن أي مسجد يتم غلقه لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لن يتم فتحه مستقبلاً إلا بقرار من لجنة إدارة الأزمة بديوان عام الوزارة وبعد اعتماد من السلطة المختصة.

وحذرت وزارة الأوقاف من عدم الالتزام بالإجراءات مشددة أنها ستتخذ على الفور قرارًا بغلق أي مسجد يثبت لديها عدم التزام رواده بالإجراءات الوقائية مع إحالة أي مقصر من العاملين بالأوقاف في متابعة ذلك للتحقيق .

وقال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف اتخذت عدة قرارات بإعادة فتح عدد من المساجد على مدى اليومين الماضيين بعد قرارات غلقها، بدأت بفتح 7 مساجد بأوقاف دمياط وذلك بعد غلق دام لمدة أسبوع وذلك بناء على مذكرة المديرية، بعد أخذ التعهدات على كبار رواد المساجد من أهالي المنطقة بالالتزام بالإجراءات وتوجيه المديرية بمتابعة التنفيذ وبالتعقيم الجيد والمستمر للمساجد التي تم غلقها وغيرها من مساجد المديرية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقررت اللجنة فتح ثمانية مساجد بأوقاف شمال سيناء بناء على مذكرة المديرية بعد غلق ترواح ما بين 7أيام و3 أيام وذلك بعد أخذ التعهدات على عواقل القبائل بمناطق المساجد ورواد المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما قررت اللجنة فتح مسجد الصادق الأمين بأوقاف الدقهلية بعد غلق دام لثلاثة أيام بناء على مذكرة المديرية بعد أخذ التعهدات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر والمتابعة الدورية.