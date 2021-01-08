شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أساقفة يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد فى دير الأنبا بيشوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المهنئين بعيد الميلاد المجيد فى دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم الأنبا تكلا أسقف دشنا، حيث قدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما استقبل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، و الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، والأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأول الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، في ظل انتشار فيروس كورونا، والذى بدأت موجته الثانية في نوفمبر الماضى، الأمر الذى استدعى الكنيسة لاتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على حياة المصليين بعد إصابة العديد من الكهنة وزيادة حصيلة الإصابات، خاصة في طقسي أعياد الميلاد والغطاس يناير الجاري.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد من كنيسة التجلى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، دون حضور شعبى وعدد محدود من رهبان وأساقفة الكنيسة، وتم نقل الصلوات مباشرة عبر القنوات القبطية والصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى، للكنيسة كي يتثنى للأقباط متابعتها، ومن المقرر ألا يستقبل البابا المهنئين الرسميين بالعيد فى المقر البابوى كما هو معتاد، فى إطار الإجراءات التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.