شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة تعلن فتح باب تلقى الالتماسات على نتائج امتحانات الميد تيرم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، عن فتح باب الالتماس والتظلم على نتائج امتحانات الميد تيرم بالكلية أون لاين من خلال موقع الكلية، موضحًا أنه سيتم فتح الباب يوم الأحد المقبل، وذلك بعد سداد رسوم الالتماس.

وأوضح الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن قيمة رسوم الالتماس على نتائج امتحانات الميد تيرم تقدر بحوالى 20 جنيها، يتم دفعها إلكترونيا من خلال الكود الخاص بالكلية على أن يقوم الطالب صاحب الالتماس برفع صورة الإيصال إلكترونيا على الموقع.

وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى أنه سيتم فتح باب الالتماس لمدة أسبوع بعدها يتم حصر الطلاب وإعادة تصحيح الإجابات ومنح كل طالب حقه وإعلان النتائج مباشرة.

وكان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أكد أن نسبة النجاح فى امتحانات الميد تيرم على مستوى الكلية تفوق الـ 90 %، مؤكدا الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص امتحانات الفصل الدراسى الأول وتأجيلها لما بعد إجازة التيرم الأول.