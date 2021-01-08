أبرزها تخفيض أسعار الطيران الداخلي.. 5 قرارات للحكومة في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 8 يناير 2021.

وتضمن الإنفوجراف الموافقة على عدد من القرارات يرصدها الخليج 365 فيما يلي:

يكون يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، حيث نص التعديل على تقديم خدمات جديدة بالمجان لهذه الفئات تتضمن توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية، والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة.

اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 73، المنعقدة بتاريخ 28/12/2020 بعدد 27 موضوعاً، إلى جانب اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن طلب محافظة أسوان البيع بطريق الاتفاق المباشر لقطعة أرض مساحتها 222م2، بطريق السادات كبديل عيني عن قطعة الأرض بمساحة 236.75 م2 الكائنة بناحية الشيخ هارون، الملاصقة لمسجد عبود، لضمها لهذا المسجد.

الموافقة على الإحاطة بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلي، والتي تحمل عنوان "شتى في مصر"، وذلك تحفيزاً للسياحة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة 15/1/2021، وحتى يوم الأحد 28/2/2021، حيث تم الاتفاق على أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بتحديد سعر مخفض لبيع تذاكر الطيران للمقاصد السياحية، كما تم الاتفاق على قيام الفنادق المتواجدة بتلك المقاصد بطرح أسعار تشجيعية، بما يسهم في تشجيع حركة السفر.