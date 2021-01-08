شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 10 آلاف كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن المبادرة الرئاسية «رد الجميل»، تحت مظلة حياة كريمة، قامت الوحدات المحلية بمراكز المنيا، اليوم الجمعة، بتوزيع 10 آلاف كرتونة غذائية، على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى.

وقام فريق من شباب الرئاسة بمتابعة توزيع الكراتين، وضمان وصولها إلى مستحقيها داخل القرى، المحددة بقرار التوزيع .

وقام اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، ترافقه مندوبة الرئاسة، وأعضاء الجهاز التنفيذي بتوزيع الكراتين على الأسر الأكثر احتياجات بقرى المركز، وسط فرحة وبهجة من المستحقين.

توزيع كراتين غذائية في المنيا

توزيع كراتين غذائية في المنيا

توزيع كراتين غذائية في المنيا