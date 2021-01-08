شكرا لقرائتكم خبر عن حمله مكبرة بشوارع بني سويف لإزالة إشغالات الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف بحملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالطرق، أسفرت عن 119 إشغالا متنوعا.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تتوالى المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.