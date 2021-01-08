شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء مجمع المصالح الحكومية بمدينة ديرب نجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتظام سير الأعمال الإنشائية بمجمع المصالح الحكومية بمدينة ديرب نجم، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات والتراخيص اللازمة والمُقام على مساحة ٥٨٠ م مربع، بالإضافه إلى ١٠٠ متر سور حول المبني بتمويل مالي ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١م .

أوضح المحافظ أن الهدف من إنشاء مجمع المصالح، ضم المصالح والمكاتب الحكومية في مكان واحد منها «سجل مدني مطور- سجل تجاري -مكتب جوازات- مكاتب خاصة بمجلس المدينة»، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين لإنهاء مصالحم دون تحمل مشقة وأعباء التنقل من مكان لآخر للحصول على الخدمة.

أشار المحافظ أن مجمع المصالح الحكومية الجديد مكون من بدروم و5 أدوار علوية، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر للمرحلة الأولى والبدء في صب الخرسانة للمرحلة الثانية، ومدة تنفيذ المشروع ٤ شهور طبقاً للجدول الزمني المحدد لانتهاء المشروع ودخوله الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كلف المحافظ، المهندس وجيه صدقي سعدون، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بتذليل كافة العقبات التي تقف حائلا أمام استكمال الأعمال الإنشائية بالمشروع، حتى يتم الانتهاء منه وتسليمه لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.