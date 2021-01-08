شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 27 محضرا بحملات للتموين على المخابز والمحلات بـ 4 قرى في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى، إنه تم تشكيل العديد من الحملات التموينية وأخرى على محلات الجزارة، وأسفرت الحملات عن تحرير 27 محضرا في 4 قرى.

قال «بكري»، إن الحملات التمونية استهدفت قرى ميدوم والميمون وأبوصير الملق، للمرور على المخابز البلدية والتأكد من انضباط العمل.

أسفرت الحملات عن تحرير17 مخالفة تموينية تنوعت بين نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد العمل، وعدم إعطاء بون للمواطنين، وعدم نظافة أدوات العجينز

كما تم تشكيل حملة للمرور على المحال التجارية العامة ومحلات الجزارة بناحية قرية أبويط أسفرت عن تحرير (10) محاضر شملت (4) عدم وجود شهادات صحية، و(3) عدم تغطية اللحوم، ومحضرين لعدم إعلان عن أسعار السلع، علاوة على محضر عدم وجود سجل تجاري.