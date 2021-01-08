شكرا لقرائتكم خبر عن «إتقان العمل وأثره في نهضة الأمم» في خطبة الجمعة بمسجد السيدة عائشة بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خطيب خطبة الجمعة بمسجد السيده عائشة رضي الله عنها بمدينة دسوق، إننا ودعنا عام ميلادي واستقبلنا آخر، ويجب علينا أن نحاسب أنفسنا إن كنا قد قصرنا في عبادتنا فيه، بأن نلجأ إلى الله ونتوب إليه ونحسن عملنا.

وأكد أن الإسلام حضنا على اتقان العمل في العبادات والأعمال الدنيوية، ففي الصلاة نحسن الوضوء ونحسن أداء كافة أركان الصلاة كما علمنا رسولنا الكريم، وأن نؤدي الصلاة في أدب وخشوع وسكينة ونعلم أننا نكون بين يدي الله، أيضا علينا أن نؤدي الأعمال الدنيوية بإتقان.

تابع: لكن للأسف في زماننا يحسن البعض في عمله الخاص بينما العمل الحكومي أصبح مجرد حضور وانصراف في الدفتر الخاص بذلك فقط، وطالب المسلمين أن يعلموا أبناءهم أن يتقنوا العمل في عباداتهم والأعمال الدنيوية، ويجب أن نزرع في قلوبهم ذلك منذ صغرهم لتتقدم بهم الأمم.