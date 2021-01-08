شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت للوقاية من كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، من أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية، ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والأيتام، ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصراف الآلي، تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

من جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة، كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بالفيروس، مناشداً المواطنين الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظاً على صحتهم وسلامة أسرهم.

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادي التطوع، بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لعدد من الإدارات ومراكز الشباب، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.