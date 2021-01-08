شكرا لقرائتكم خبر عن دكتور أمراض صدرية يوضح عدد ساعات ارتداء الكمامة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن ارتداء الكمامة الطبية لا يكون أكثر من يوم على أقصى تقدير، لافتا إلى أن الكمامة الطبية عند ارتدائها لا يجوز خلعها وارتدائها أكثر من مرة، لأن ذلك يجعلها تفقد قيمتها وفاعليتها.

وأكد «خطاب» في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، أنه يجب الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وأنه لا تهاون في ارتداء الكمامة في تلك الفترة.

وأضاف أن عودة حاسة الشم التي يفقدها مريض كورونا، تعود من خلال تناول فيتامين بـ6 وفيتامين بـ12، لأن فقدان حاسة الشم يكون عبارة عن إصابة في الأطراف العصبية، وفيتامين بـ 6 و12 يساعدان على عودة حاسة الشم وليس أي شيء آخر، ويجب أن يكون تناول الفيتامينات عن طريق الطبيب المعالج.

وأشار إلى أنه ليس من الصحيح كل ما يكتب على الإنترنت، فهناك أقاويل كثيرة يكتبها كثيرين ولا أحد يحاسبهم، فليس كل ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح، وليس صحيح أن قشر البرتقال يساعد في عودة حاسة الشم.