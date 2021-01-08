شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 17 مركزًا للدروس الخصوصية في حملة مكبرة بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مركز ومدينة العريش بالتعاون مع الجهات المعنية حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية «السناتر»، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش على استمرار مقاومة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها نظرا لخطورتها في ظل جائحة كورونا، معلنا عن تشكيل لجان للمرور على مراكز الدروس الخصوصية وغلقها وعرض المخالفين على الجهات المعنية.

وأعلن رئيس مركز ومدنية العريش عن إغلاق عدد 17 مركزًا للدروس الخصوصية في مدنية العريش بأحياء الضاحية والمساعيد ووسط المدينة.