شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 400 متر من الأتربة والمخلفات الصلبة بشوارع إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، رئيس المركز، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع ٤٠٠ متر مربع من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة شارع الرحمة ومنطقة منضرة أبو سلام ورفع المخلفات، كما تم نظافة وتمهيد شارع الرحمة بالجليدر والشوارع المتفرعة، ورفع التراكمات على جانبي الطريق، تحت إشراف عبد الرحيم طايع، والمهندسة صباح منصور نائبا رئيس مركز ومدينة إسنا بالتنسيق مع قسم النظافة والحملة الميكانيكية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.