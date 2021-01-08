شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 400 متر من الأتربة والمخلفات الصلبة بشوارع إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، رئيس المركز، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة.
وأسفرت الحملة عن رفع ٤٠٠ متر مربع من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة شارع الرحمة ومنطقة منضرة أبو سلام ورفع المخلفات، كما تم نظافة وتمهيد شارع الرحمة بالجليدر والشوارع المتفرعة، ورفع التراكمات على جانبي الطريق، تحت إشراف عبد الرحيم طايع، والمهندسة صباح منصور نائبا رئيس مركز ومدينة إسنا بالتنسيق مع قسم النظافة والحملة الميكانيكية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.
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