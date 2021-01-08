شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، من حملاتها المكبرة للتصدي لمحاولات البناء المخالف، فضلا عن استمرار أعمال اللجان الدورية المشكلة للمرور على الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، لضبط أي محاولات للبناء العشوائي وبدون الحصول على تراخيص قانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات بالمركز حملة مكبرة تم خلالها إزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 150متر، وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض، فضلاً عن إزالة تشوينات على الأرض الزراعية بناحية الوحدات المحلية بسعود وقهبونة، وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع قسم الشرطة، حملة مكبرة تمكنت خلالها من تنفيذ إزالة لمنزل مكون من طابقين وغير مأهول بالسكان بمنطقة منية المكرم بالمدينة، بعد انهيار أجزاء منه، وتم تأمين الموقع والاطمئنان على عدم وجود أي تداعيات ناتجة عن انهيار المنزل سواء بالأرواح أو المنشآت أو المبانى المجاورة، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي، والجمعيه الزراعية حمله لإزالة سور من الطوب الدبش الأبيض بطول 6 متر طولي، وتمت الإزالة كلياً في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .