شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الوادي الجديد»: فتح جميع المساجد للصلاة وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ رمضان يوسف، وكيل مديرية الأوقاف ومدير عام الدعوة بالوادي الجديد، أن جميع المساجد بمدن وقرى المحافظة مفتوحة أمام المصلين، وتطبق بها كافة الإجراءات الاحترازية، من ارتداء المصلين الكمامات والصلاة على مصليات خاصة بكل مواطن، إضافة لأعمال التعقيم والتطهير المستمرة.

وقال إنه في حالة رصد مخالفات في أي مسجد من المساجد يتم إغلاقه فورا، مؤكداً أن هناك حملات من لجان المتابعة ومديري إدارات الأوقاف، تمر على المساجد في جولات مفاجئة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، بمراكز المحافظة الخمس، ولم نرصد مخالفات، وفى حالة رصد مخالفة سيتم الإعلان عن ذلك.

ولفت وكيل المديرية، إلى أنه شدد على التوعية المستمرة للمصلين قبل كل صلاة بارتداء الكمامات وعدم دخول المساجد إلا مرتدياً الكمامة، حفاظا على صحته وصحة المصلين وأسرهم، مؤكداً أنه يتلقى تقارير يومية من لجان المتابعة وإدارات الأوقاف بمراكز ومدن المحافظة عن زياراتهم وجولاتهم، وكذلك استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالمساجد قبل وبعد صلاة الجمعة.