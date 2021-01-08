شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهري: إتقان العمل عبادة وطاعة لله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير إدارة النشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإتقان في العمل عبادة وطاعة لله.

وأوضح الجندي، خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن الإتقان معاملة مع الله لذلك فهو عبادة، مضيفا أن الإتقان هو إتمام وإحكام الشيء على وجه الدقة والضبط والجودة بما يترتب عليه الابتكار والإبداع حتى نصل إلى ما نرجوه وهو التميز.

وأشار إلى أن أي حضارة لا تقوم لأي جهة أو دولة إلا من خلال الإتقان لذلك فهو لازم من لوازم الحضارة، ومبدأ من مبادئها وسمة من السمات الإنسانية.