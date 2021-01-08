شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الكمامات على المصلين في مساجد شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت عدد من مساجد محافظة شمال سيناء بتوزيع الكمامات على المصلين قبل الدخول لأداء صلاة الجمعة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشدت مديرية الأوقاف بالمحافظة المواطنين التزام الإجراءات الاحترازية خلال أداء الصلوات وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد.

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن المديرية بالتنسيق مع المديريات المعنية قامت بتطهير وتعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة، وذلك بخلاف التطهير الدوري للمساجد،وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

وناشد «جمعة»، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء الصلوات الخمس واحضار السجادة الخاصة بكل مصلي وارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على التباعد بين المصلين وعدم المصافحة والتقبيل.