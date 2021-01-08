شكرا لقرائتكم خبر عن غلق المساجد المجاورة للمستشفيات لمواجهة فيروس كورونا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بغلق المساجد المجاورة والملاصقة للمستشفيات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهه وباء كورونا المستجد.

كما واصل «عبدالرازق» لقاءاته الأسبوعية، بالعاملين بالإدارات الفرعية، حيث لتوعيتهم لما يمر بالعالم من أحداث في ظل فيروس كرونا، مشددا على ضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة والمديرية بشأن الإجراءات الاحترازية حفاظا على النفس البشرية التي هي من أهم مقاصد الشريعة .

أكد «سلامة» على استمرار غلق دورات المياه والالتزام بارتداء الكمامة وعدم السماح لأحد بخرق أو مخالفة التعليمات، متمنيًا للجميع السلامة من كل مكروه، وأن يحفظ الله البلاد والعباد وأن يرفع البلاء والوباء عن مصر وشعبها والعالم أجمع.