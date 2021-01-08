شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال قافلة «حياة كريمة» بقرية الزيات في الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل القافلة الطبية المجانية، أعمالها بقرية الزيات بمركز بلاط بالوادي الجديد، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة تضم عدة تخصصات طبية تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى توفير كافة الأدوية بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.