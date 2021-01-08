شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 24 قضية تموينية في حملات على الأسواق بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، اليوم الجمعة، حملاتها اليومية لضبط الأسواق، حيث تمكنت الحملة، من ضبط 24 قضية تموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 2 مخالفة مخابز بلدية، و3 قضايا استخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض الذي خصصت له، و3 بيع بأعلى من السعر الرسمي، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية.