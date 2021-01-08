شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المرور تجنب المواطنين حوادث الشبورة بطريق إسكندرية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد طريق إسكندرية الصحراوي صباح اليوم الجمعة، لافتة إيجابية من جانب رجال الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، لتفادى وقوع أى حوادث مرورية، حيث اصطحبت سيارات الشرطة، عددا من سيارات المواطنين، لمساعدتهم على الوصول إلى طرقهم دون وقوع حوادث مرورية بسبب الشبورة المائية الكثيفة، خاصة أن الشبورة تبدأ فى تغطية الطرق منذ الساعة العاشرة مساء، حتى صباح اليوم التالى.

وتقدمت سيارات الشرطة، بعرض الطريق بالكامل، أمام سيارات المواطنين، لتجنب وقوع أى حوادث مرورية، والحفاظ على أرواح المواطنين.

وكشف مصدر أمنى، أن الإدارة العامة للمرور، تقوم بجهد كبير للغاية، فى مساعدة قائدى السيارات، والتعامل مع أى طوارئ، فى ظل انتشار الشبورة المائية، وأن ما حدث بطريق إسكندرية الصحراوي، يتكرر وبشكل مستمر على 35 طريق رئيسي يوميا.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، لرجال الإدارة العامة للمرور، خلال مساعدة قائدى السيارات، فى الوصول والسير بالطريق خلال الشبورة المائية.