شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 68 رحلة جوية تنقل 8861 راكبا لعدة دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران علي مدار اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 68 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 8861 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار، أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران، أن الرحلات الجوية بمعدل 51 رحله دوليه إلى كل من بغداد، جده، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، الشارقه، إسطنبول ، دبي، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، جوهانسبرج، كازبلانكا، اكرا، تونس، لاجوس، ابوجا، بروكسل، روما، فرانكفورت، القصيم، عنتيبي و15 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 8861 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.