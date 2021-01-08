شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تفند شائعة تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق تحيا مصر ببيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق تحيا مصر، تواصل المركز مع صندوق تحيا مصر، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للمنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الصندوق.

وأوضح أن ذلك المنشور المتداول مزيف، وغير تابع نهائياً للصندوق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشيراً إلى أن الصندوق مستمر بتشكيل إدارته الحالية كما هي ولم يتم تعيين أي أعضاء جدد، مُشدداً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.