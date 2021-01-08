شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعيد فتح 16 مسجدا بعد غلقها بسبب مخالفة إجراءات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف قررت فتح 7 مساجد بأوقاف دمياط وذلك بعد غلق دام لمدة أسبوع وذلك بناء على مذكرة المديرية بعد أخذ التعهدات على كبار رواد المساجد من أهالى المنطقة بالالتزام بالإجراءات وتوجيه المديرية بمتابعة التنفيذ وبالتعقيم الجيد والمستمر للمساجد التى تم غلقها وغيرها من مساجد المديرية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف حسن في بيان للوزارة اليوم الجمعة، أن اللجن قررت فتح 8 مساجد بأوقاف شمال سيناء بناء على مذكرة المديرية بعد غلق تراوح ما بين 7 أيام و3 أيام وذلك بعد أخذ التعهدات على عواقل القبائل بمناطق المساجد ورواد المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية .

كما قررت اللجنة فتح مسجد الصادق الأمين بأوقاف الدقهلية بعد غلق دام لثلاثة أيام بناء على مذكرة المديرية بعد أخذ التعهدات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر والمتابعة الدورية .

وأكدت وزارة الأوقاف أن أى مسجد يتم غلقه لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لن يتم فتحه مستقبلاً إلا بقرار من لجنة إدارة الأزمة بديوان عام الوزارة وبعد اعتماد من السلطة المختصة، محذرة من عدم الالتزام بالإجراءات مشددة أنها ستتخذ على الفور قرارًا بغلق أى مسجد يثبت لديها عدم التزام رواده بالإجراءات الوقائية مع إحالة أى مقصر من العاملين بالأوقاف فى متابعة ذلك للتحقيق .