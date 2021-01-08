شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر أسماء المعينين بمجلس النواب بقرار من الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين بمجلس النواب، والذي أكد بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس النواب الصادر رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى القرار رقم 1 لسنة 2016 ، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قرار يعين عضوا بمجلس النواب كل من:
السيدة / إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز .
السيدة / عبلــــة أحمــــد علــــى الألفــــى .
السيدة / فرحــة عبــد العزيــز مــأمون الــشناوى .
السيدة / هدى عبد الستار كمـال الـدين عبـد العزيـز .
السيدة / داليــا الــسيد محمــد الــسيد الــسعدنى .
السيدة / منـــال هـــلال أيـــوب جـــرجس .
السيدة / جيهـــان محمـــد إبـــراهيم زكـــى .
السيد / محمــــد عمــــر عمــــر الزيــــر .
السيدة / نيفـــين حمـــدى بـــدوى الطـــاهرى .
-السيدة / آيــة محمــود عبــد االله محمــد مــدنى .
-السيد / محمــد محمــد زكــى محمــد الــوحش .
-السيدة / دريـــة عبـــد الحـــق شـــرف الـــدين .
السيدة / دينــا عبــد الكــريم صــادق مكــسيموس
السيدة / نــــدى ألفــــى ثابــــت بــــسالى .
-السيد / جمـــال حلمـــى محمـــد الـــسعيد .
-السيد / حــــازم محمــــد يحــــى إمــــام .
-السيد / حـــسام الـــسيد المتـــولى غـــالى .
-السيد / عــادل عبــد الفــضيل أحمــد ســعد عيــاد .
-السيد / كــــريم بــــدر حلمــــى رزق االله .
السيد / فخــرى الــدين علــى محمــد الفقــى .
-السيدة / ســحر عبــد المــنعم محمــد أحمــد عطيــة .
-السيد / علــى جمعــة محمــد عبــد الوهــاب .
-السيد / محمـــد ســـعد عـــوض االله أحمـــد .
-السيد / منـــــصف نجيـــــب ســـــليمان .
-السيد / عمــــاد خليــــل كامــــل خليــــل .
-السيدة / دينــــا أحمــــد إســــماعيل علــــى .
-السيد / ســـالم ســـليمان ســـالم مراحيـــل .
السيد /إبـــراهيم محمـــد إبـــراهيم الهنيـــدى