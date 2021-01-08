شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر أسماء المعينين بمجلس النواب بقرار من الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين بمجلس النواب، والذي أكد بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس النواب الصادر رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى القرار رقم 1 لسنة 2016 ، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قرار يعين عضوا بمجلس النواب كل من:

السيدة / إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز .

السيدة / عبلــــة أحمــــد علــــى الألفــــى .

السيدة / فرحــة عبــد العزيــز مــأمون الــشناوى .

السيدة / هدى عبد الستار كمـال الـدين عبـد العزيـز .

السيدة / داليــا الــسيد محمــد الــسيد الــسعدنى .

السيدة / منـــال هـــلال أيـــوب جـــرجس .

السيدة / جيهـــان محمـــد إبـــراهيم زكـــى .

السيد / محمــــد عمــــر عمــــر الزيــــر .

السيدة / نيفـــين حمـــدى بـــدوى الطـــاهرى .

-السيدة / آيــة محمــود عبــد االله محمــد مــدنى .

-السيد / محمــد محمــد زكــى محمــد الــوحش .

-السيدة / دريـــة عبـــد الحـــق شـــرف الـــدين .

السيدة / دينــا عبــد الكــريم صــادق مكــسيموس

السيدة / نــــدى ألفــــى ثابــــت بــــسالى .

-السيد / جمـــال حلمـــى محمـــد الـــسعيد .

-السيد / حــــازم محمــــد يحــــى إمــــام .

-السيد / حـــسام الـــسيد المتـــولى غـــالى .

-السيد / عــادل عبــد الفــضيل أحمــد ســعد عيــاد .

-السيد / كــــريم بــــدر حلمــــى رزق االله .

السيد / فخــرى الــدين علــى محمــد الفقــى .

-السيدة / ســحر عبــد المــنعم محمــد أحمــد عطيــة .

-السيد / علــى جمعــة محمــد عبــد الوهــاب .

-السيد / محمـــد ســـعد عـــوض االله أحمـــد .

-السيد / منـــــصف نجيـــــب ســـــليمان .

-السيد / عمــــاد خليــــل كامــــل خليــــل .

-السيدة / دينــــا أحمــــد إســــماعيل علــــى .

-السيد / ســـالم ســـليمان ســـالم مراحيـــل .

السيد /إبـــراهيم محمـــد إبـــراهيم الهنيـــدى