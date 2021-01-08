شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل 16 ألف راكب على متن 125 رحلة جوية خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مصر للطيران، معدل تشغيل مرتفع مع إجازة نهاية الأسبوع، وبالتزامن أيضا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، حيث نقلت قرابة 16 ألف راكب في 48 ساعة فقط، خلال يومين على مدار ساعات أمس الخميس واليوم الجمعة، على متن 125 رحلة جوية، ما بين رحلات دولية وداخلية، بالإضافة إلى رحلات شحن جوى.

وأعلنت مصر للطيران، عن تسيير 68 رحلة جوية، بمعدل 51 رحلة دولية علي مدار اليوم الجمعة، إلى كل من بغداد، جده، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، الشارقه، إسطنبول ، دبي، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، جوهانسبرج، كازبلانكا، اكرا، تونس، لاجوس، ابوجا، بروكسل، روما، فرانكفورت، القصيم، عنتيبي و 15 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 8861 راكب.

وسيرت مصر للطيران، أمس الخميس، 57 رحله جويه بمعدل 43 رحله دوليه إلى كل من بغداد، جده، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، أمستردام، الشارقه، إسطنبول ، دبي، باريس، المدينة المنورة، بوخارست، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، مسقط، الدمام، تورنتو، و 9 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6808 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.