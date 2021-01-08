شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن عن ارتفاع عدد العربات الروسية الجديدة الواردة لـ208 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد ارتفاع أعداد العربات الروسية الجديدة الواردة حتى الآن ضمن الصفقة الروسية المجرية إلى 208 عربات، بعد وصول الدفعة الأخيرة إلى ميناء الإسكندرية المتضمنة 22 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.