شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير مستشفى الأزهر يومين أسبوعيا وتعطيل العيادات الخارجية أثناء التعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، أنه نظرًا للأوضاع الحالية من جائحة فيروس كورونا؛ فقد تقرر إجراء عمليات رش وتطهير وتعقيم كامل لمستشفى جامعة الأزهر .

وقال أبو الغيط في بيان اليوم، إن هذا الإجراء يأتى حفاظًا على صحة المترددين على المستشفى وسلامتهم، فى ضوء حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

وطالب عميد كلية الطب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الأزهر مراعاة ذلك؛ نظرًا لأعمال التعقيم للعيادات الخارجية واللجنة الطبية، والتى تقرر لها يومي: السبت والخميس من كل أسبوع، لافتًا إلى أن العيادات الخارجية تعمل من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، ابتداء من يوم الأحد القادم 10 من يناير الجاري.

كان قد وجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، تحية تقديرٍ وإعزازٍ لجميع الطواقم الطبية بالقطاع الطبى بالجامعة من أساتذة كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط، ومدرسين، وهيئة معاونة، وأطباء، وهيئة تمريض؛ لصمودهم ووقوفهم بجانب باقى المؤسسات فى المنظومة الطبية للدولة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن قطاع الطب بجامعة الأزهر قام ومنذ اليوم الأول خلال مواجهة أزمة فيروس كورونا ببذل جهود كبيرة؛ من خلال مشاركة نخبة طبية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى بمستشفيات العزل فى العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، والأزهر التخصصي، والزهراء الجامعي، ودمياط، وأسيوط.