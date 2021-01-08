شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: حملات تفتيش داخل المحطات والقطارات لضبط المخالفين لارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو، أنها تقوم بحملات تفتيش داخل المحطات وبالقطارات لضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامات وتغريمهم، وأن الأمر ليس قاصر على التفتيش على داخل ومخارج المحطات.

وتقوم شركة المترو بتطبيق غرامة قدرها 50 جنيها على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ووجهت شركة المترو، عامليها بمنع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.