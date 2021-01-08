بعد 8 جرائم.. عصابة سرقة المساكن في قبضة مباحث القاهرة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة"، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" واعترفا بارتكاب 8 جرائم سرقة مساكن بذات الأسلوب.

محمد يوسف

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