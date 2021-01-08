سر "البيتكوين" ومحاولة اختطاف طالب داخل سيارة أجرة بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أحبط رجال مباحث قسم شرطة الزيتون محاولة اختطاف طالب على يد عصابة شرطة مزيفة.

تبلغ لقوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم بتواجد مجموعة من الأشخاص داخل سيارة ميكروباص أمام أحد المقاهي ومحاولتهم اصطحاب أحد الأشخاص داخل السيارة، عقب ادعائهم بكونهم رجال شرطة.

انتقلت على الفور انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة وتمكنوا من ضبط 6 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظات القاهرة وبني سويف والقليوبية، لأحدهم معلومات جنائية وذلك حال استقلالهما سيارة أجرة ميكروباص قيادة ( سائق – مقيم بالمنوفية) وقيامهم باستيقاف طالب – مقيم بالقليوبية) والاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) ومحاولة اقتياده داخل السيارة.

وقرر المجني عليه بتعرفه على أحد المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أوهمه الأخير بقدرته على توفير عملة (البيتكوين) نظير المبالغ المالية، واتفق معه على التقابل بمحل الضبط لاتمام عملية البيع، وعقب وصوله فوجئ بحضور باقي المتهمين منتحلين صفة رجال الشرطة والاستيلاء منه على المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، بينما نفى قائد السيارة صلته بالواقعة حيث قرر بقيام المتهمين باستيقافه واستقلال السيارة صحبته من القليوبية عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشلرت النيابة التحقيق.