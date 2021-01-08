عقوبات صارمة ولجنة لإدارة الأزمة.. خطة الأوقاف للتصدي لانتشار كورونا بالمساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وضعت وزارة الأوقاف، خطة مُحكمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالمساجد، والتصدي لرفع تعليق الصلوات، كما حدث العام الماضي، في الفترة من مارس وحتى نهاية ديسمبر 2020.

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد، والمتعلقة بارتداء الكمامات واصطحاب المصلى الشخصي، والتباعد الاجتماعي بين المصلين، مؤكدا على أن التهاون في تطبيق الإجراءات سيواجَه بعقوبات صارمة تصل إلى غلق المسجد، وتوقيع عقوبات على الإمام والعمال، حال عدم التزام الرواد بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ويسعى وزير الأوقاف، بين الحين والآخر للاجتماع بوكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد، وتذليل أي عقبات تواجه مديري المديريات.

تشكيل لجنة لإدارة الأزمة

وقررت وزارة الأوقاف، تشكل لجنة لإدارة الأزمة، بالديوان العام، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، الدكتور أحمد عبدالرؤوف، مدير عام الشئون القانونية، والشيخ أحمد عبدالمنعم، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، لاتخاذ ما تراه مناسبًا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا .

اقرأ أيضا:

لجنة أزمة.. الأوقاف تسحب قرار تفويض المديريات بغلق المساجد المخالفة للإجراءات الاحترازية

وأكدت الوزارة أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعي بكل حزم.

قرارات صارمة حال مخالفة التعليمات

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مسجد لا يلتزم رواده بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن وزير الأوقاف فوّض مديري المديريات بغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.

وأشارت المصادر، إلى أن عقوبة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالنسبة للأئمة والعاملين حال التهاون في اتباع التدابير اللازمة وبالتالي غلق المسجد،، تتم تدريجيا حال تكرار الواقعة، وتتمثل فيما يلي:

1 ـ الإحالة للتحقيق والخصم من الراتب الشهري.

2 ـ النقل من المسجد إلى مسجد آخر.

اقرأ أيضا:

تصل للفصل.. ما عقوبة عدم تطبيق إجراءات مكافحة "كورونا" بالمساجد؟

غلق مساجد بسبب مخالفة الإجراءات

وكشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أنه تم غلق 57 مسجدا على مستوى الجمهورية لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه تم إغلاق 21 مسجدًا بمحافظة القليوبية و10 بالإسماعيلية، وسبعة بدمياط، ومسجدين بالمنوفية، ومسجد بالإسكندرية، وآخر بالبحيرة، و5 بالدقهلية، ومسجدين بالفيوم، وثلاثة بالجيزة، وخمسة بمحافظة شمال سيناء، ومسجد النور بالعباسية.

اقرأ أيضا:

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. الأوقاف تغلق 57 مسجدًا بالمحافظات

وزير الأوقاف: مخالفة الإجراءات الاحترازية إثم

في الوقت نفسه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه فى ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا وتحوره عالميًا، وفى ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التى حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعى مطلب شرعي ووطني وإنسانى، وبما أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب فى أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع والصالح العام، فإن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية.

وأضاف جمعة، أنه إذا كانت هذه المخالفة إثمًا ومعصية فإن الأولى بمن يقصد بيوت الله (عز وجل) ابتغاء مرضاته أن يلتزم بها، ونؤكد أن طاعة الله (عز وجل) لا تُنال بمعصيته ولا بأذى الخلق".

وتابع جمعة: "نؤكد على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف التأكيد على ذلك دائمًا والالتزام بكل إجراءات التباعد، وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنبيه المصلين على حرمة أذى النفس أو أذى الخلق، وأن المسلم الحقيقى لا يمكن أن يكون سببًا في أذى نفسه أو أذى غيره".

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقب أدائه صلاة الظهر بمسجد النور اليوم، الثلاثاء، غلق مسجد النور وساحته وعدم السماح بفتحه أسبوعين؛ لعدم الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي.