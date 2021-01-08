لجنة لمكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكابلات الرسمية في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة مكافحة الآفات في مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، بقيادة المهندسة تريزا سعد عطا الله، حملة لمكافحة النمل الأبيض تحت أرضى، في مدرسة أرض الكابلات الرسمية المتميزة لغات بقطاع المنتزه، تحت إشراف مهندسي إدارة المكافحة.

وقال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة، إن الحملة تأتى في إطار حرص مديرية الزراعة على سلامة المنشآت العامة والخاصة وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، لافتا إلى مكافحة النمل الأبيض تحت أرضي بمبيدات فسفورية تركيز 48% للقضاء عليه.

ولفت إلى أن مكافحة النمل الأبيض هو إجراء وقائي يتم عمله، حيث يشترط للحصول على ترخيص البناء، تسلم إفادة من المديرية يقدمها عضو من إدارة المكافحة إلى المركز الذكى في المحافظة كشرط لاستلام ترخيص المبانى.

وفى سياق متصل، تم تنفيذ أعمال الرش الوقائى بالمطهرات الكيميائية والتطهير للمبنى الإدارى للتعاون الزراعى بالمنشية، للوقاية من فيروس كورونا.

لجنة لمكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكابلات الرسمية فى الإسكندرية .. ورش وقائي لمبنى التعاون الزراعي (صور)

لجنة لمكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكابلات الرسمية فى الإسكندرية .. ورش وقائي لمبنى التعاون الزراعي (صور)

لجنة لمكافحة النمل الأبيض بمدرسة الكابلات الرسمية فى الإسكندرية .. ورش وقائي لمبنى التعاون الزراعي (صور)