شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المباني الآيلة للسقوط بـ«هندسة أسوان» تعاين مدرسة عنيبة في نصر النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت لجنة كلية الهندسة بجامعة أسوان للمبانى الآيلة لسقوط مدرسة مجمع عنيبة الابتدائية لمعاينة ما بها من شروخ وتصدعات ومبانى آيلة للسقوط حماية للتلاميذ والمعلمين .

رافق اللجنة رئيس قروى عنيبة فاطمة عادل الشكر ومدير المدرسة عصام عبدالوهاب وأعضاء جمعية تنمية المجتمع بعنيبة.