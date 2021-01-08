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لجنة المباني الآيلة للسقوط بـ«هندسة أسوان» تعاين مدرسة عنيبة في نصر النوبة

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت لجنة كلية الهندسة بجامعة أسوان للمبانى الآيلة لسقوط مدرسة مجمع عنيبة الابتدائية لمعاينة ما بها من شروخ وتصدعات ومبانى آيلة للسقوط حماية للتلاميذ والمعلمين .

رافق اللجنة رئيس قروى عنيبة فاطمة عادل الشكر ومدير المدرسة عصام عبدالوهاب وأعضاء جمعية تنمية المجتمع بعنيبة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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