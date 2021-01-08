شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة «شوشة» لتطوير عاصمة شمال سيناء خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه خلال عام 2021 سوف يتم استكمال مشروع تطوير العريش الذي انتهت مرحلته الأولى وتم افتتاحها في أكتوبر الماضي.

أضاف أن المرحلة الأولى تضمنت تطوير 5 ميادين والمحاور الرابطة بينها شاملة رصف وتركيب الأرصفة والتشجير وإنشاء نافورة وحائط جداري به العديد من اللوحات الفنية التي تدل على تراث سيناء وذكرى النصر.

وأضاف المحافظ، أن المحور الثاني الذي سيتم تطويره هو طريق الجيش الممتد من مديرية أمن شمال سيناء حتى مستشفى العريش العام وميدان النصر وصولًا إلى الساحة الشعبية ثم إلى ميدان العتلاوى فشارع أسيوط ليكون محورا تبادليا مع محور طريق الفاتح.

كما يتم تطوير الكورنيش البحري من المساعيد حتى غرناطة، حيث تم إعداد مخطط جيد لبدء تطويره لينتهي بالتوازي مع تطوير محوري الفاتح والجيش.