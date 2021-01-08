شكرا لقرائتكم خبر عن فض 3 أفراح في حملات تفتيشية منعًا للتجمعات والوقاية من كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من الحملات التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والافراح المقامة بالمخالفة في الشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، قام الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق بشن حملات يومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، تم من خلالها فض فرح شعبي كبير مقام بالمخالفة بقرية بُردين، كما تم فض فرح بقاعة أفراح بطريق شرويدة وتغريم المخالفين أربعة آلاف جنيهاً واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بفض فرح بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، لمنع التجمعات حفاظاً على صحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.