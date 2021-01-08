شكرا لقرائتكم خبر عن للتهنئة بالعيد.. البابا تواضروس يستقبل الأنبا صليب أسقف ميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الجمعة، الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية للتهنئة بعيد الميلاد.

في سياق ذاته، قدم عدد من المحافظين التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني من خلال برقيات بعثوا بها إلى قداسته وبرقيات مماثلة إلى الآباء مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية بمصر.

وتطلع المحافظون إلى أن يحفظ الله مصر ويرعى شعبها ويقي جميع شعوب العالم من كل مكروه، ويرفع البلاء والوباء.

وكان الرئيس السيسي هنأ قداسة البابا والأقباط والشعب المصري عمومًا، بعيد الميلاد المجيد وذلك خلال لقاء عقده أمس الأول عبر الفيديو كونفرانس مع قداسة البابا.