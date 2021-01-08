شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة»: معدل إصابة فيروس كورونا بشمال سيناء لا تزعج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن معدلات الاصابة والوفيات خلال الموجتين الأولى والثانية بشمال سيناء لا تزعج.

وأضاف أنها تعتبر من أقل المعدلات على مستوى المحافظات، وأنه لمواجهة هذه الأزمة تم اصدار قرار بتخفيض العمالة بنسبة ٥٠٪ بالتناوب بين الموظفين.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعى ومراعاة النظافة والتطهير والتعقيم بصفة مستمرة، ووجه بحظر أية تجمعات أو فاعليات أو أنشطه وغيرها، مشددا على تطبيق غرامات على المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بالتنسيق بين مجالس المدن ومأمورى أقسام الشرطة.