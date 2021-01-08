شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: عام 2021 هو عام الزراعة في المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أن عام 2021 هو عام الزراعة بمحافظة شمال سيناء .

وأضاف أن التركيز سيكون من خلال إقامة التجمعات الزراعية التنموية فى منطقة وسط سيناء والتى تصل إلى 35 تجمعًا بها مساحات من الأراضي الزراعية المجهزة.

وتابع: من المستهدف إضافة مساحة 271 ألف فدانا كمرحلة أولى ضمن منظومة الزراعة بالتجمعات والاستفادة من مياه محطة معالجة مياه بحر البقر التى ستضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة الى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة.