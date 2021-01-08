شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتدخل لوقف بناء مخالف بمنطقة سموحة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لمحاولة أحد أصحاب الأبراج لبناء عدد من الأدوار المخالفة في البرج الذي يملكه بمنطقة شارع أدمون فريمون بمنطقة سموحة.

ونجحت الوزارة في منع استغلال صاحب العقار في البناء بدون ترخيص وزيادة الارتفاعات للبرج حيث تم على الفور إزالة المخالفة ومصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، إن الوزارة قد تلقت مجموعة من الشكاوى لسكان شارع أدمون فريمون وشارع رقم 1 بسموحة بشروع مالك أحد العقارات بالبناء المخالف وزيادة الارتفاعات للبرج الذي يملكه مستغلاً إجازة أعياد الميلاد، وعلى الفور وجه الوزير بالتواصل مع الدكتور أحمد جمال الدين نائب محافظ الإسكندرية، حيث توجه أمس مسؤولي الحي إلى موقع الشكوى وتبين أن صاحب العقار يقوم ببناء الطابق السابع بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة مواد البناء وحديد التسليح والمعدات المستخدمة وإزالة ما قام به بالعقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقدم الأهالى بالمنطقة الشكر إلى وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية على سرعة التحرك لمنع تلك المخالفات البنائية .