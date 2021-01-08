شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أهلية بشمال سيناء تطلق مبادرة لتوزيع أدوات التعقيم بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة أهلية في سيناء عن تنظيم حملة للحد من مخاطر كورونا.

وقال عادل رستم، نائب رئيس المؤسسة، إن مبادرة تهدف إلى توزيع أدوات التعقيم والتطهير على الأسر الأشد احتياجا ممن لا يقدرون على شرائها، وكذلك دعم الحالات المصابة أو المشتبه فيها بما تحتاجه من مواد التعقيم والمنظفات والأدوية والأجهزة الطبية.

وأشار إلى أن الحملة تأتى في اطار الدور المجتمعى للمؤسسة على أرض سيناء لمواجهة كورونا، ومساعدة الحالات المرضية والأشد احتياجا في الوقاية وتوفير احتياجاتها مواجهة الأزمة.