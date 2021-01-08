شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف القليوبية»: غلق المساجد في رقبة غير ملتزمين بإجراءات الوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، على استمرار حملات المتابعة للمساجد للوقوف على انضباطها ومدى إلتزامها بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لاستمرار أداء الصلاة بها مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان برئاسة الشيخ إسماعيل أحمد مدير الدعوة وجميع أعضاء الدعوة والمتابعة بالمديرية لتفقد مساجد المحافظة.

وأضاف، أنه يتم التأكيد بكل حزم بغلق المسجد في حالة عدم الإلتزام بالكمامة وسجادة الصلاة الخاصة بكل شخص مع بيان أن حماية الساجد قبل المساجد من صميم الدين.

وأوضح مدير أوقاف القليوبية أن اللجان توجه جميع الأئمة والعمال بضرورة الحفاظ على ضوابط افتتاح المساجد وإقامة الصلاة عقب الأذان مباشرة مع غلق المسجد فور انتهاء الصلاة لتقليل فترة التجمع قدر المستطاع إضافة للقيام بعملية النظافة والتعقيم المستمر للمساجد.

وتابع «أبوالسعود» أنه تم توجيه الأئمة باستخدام الحكمة في توجيه المصلين للإلتزام بالضوابط الإحترازية التي من شأنها استمرار فتح المساجد مؤكدًا أن عدم الالتزام بها من شأنه غلق المسجد فورا مع التأكيد على عدم حدوث تصادم مع المصلين حفاظا على الخشوع داخل المسجد.

وحذر وكيل وزارة الاوقاف بأن غلق المسجد سيكون عند تجاهل وعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ليصبح غلق هذه المساجد في رقبة غير الملتزمين بتعليمات المساجد وإصراراهم على تجاهل وعدم الامتثال للضوابط الإحترازية الوقائية مؤكدا أنها مستمرة في متابعة جميع المساجد في كل الاوقات وفى جميع الأيام.