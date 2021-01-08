شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطهير مصرف الرشاح بالبدرشين المتسبب فى غرق الطرفاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة الميدانية لأعمال تطهير مصرف الرشاح بمركز ومدينة البدرشين للوقوف على الحلول التى وضعتها المحافظة للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالمصرف وتسربها بعدد من شوارع قرية الطرفاية.

وأكد المحافظ أن مصرف الرشاح الطرفاية تم تغطية جزء كبير منه منذ عام 2005 وتبقى قطاع غير مغطى بالمصرف شهد إلقاء مخلفات به من قبل المواطنين الأمر الذى تسبب فى عدم سريان المياة بشكلها الطبيعى وتسبب في تسرب كميات من مياه المصرف بعدداً من شوارع قرية الطرفاية.

لافتا إلى أنه تم التدخل السريع من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الموارد المائية والرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حيث تم الدفع باللوادر وسيارات الشفط كخطوة أولى لسرعة شفط المياه الناتجة عن المصرف.

وأشار إلى أنه تم البدء فى أعمال التطهير للمصرف بالقطاع الكائن بجوار شارع ابن حزم بالبدرشين لحل مشكلة تسرب المياه موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال.

وشدد محافظ الجيزة خلال متابعتة للأعمال علي استكمال التطهير للمصرف بالتوازي مع القيام بأعمال التطهير والصيانة لمصرف سقارة أيضا لضمان انتظام دورة الصرف للمسار بالكامل دون وقوع أى مشكلات أو معوقات والتأكد من رفع كافة المخلفات بمسار المصارف بنطاق المركز.

وخلال جولته التفقدية لمركز ومدينة البدرشين تابع محافظ الجيزة حاله النظافة والإشغالات بقري سقارة والعزيزية والشنباب وميت رهينة وابو صير ودهشور موجها إنذار إلى رؤساء الوحدات المحلية بالاهتمام برفع مستوي النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

الجولة التي قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين.