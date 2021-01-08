شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد" يشارك بعدد من البورتريهات الفنية تبرز موهبته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك القارئ محمد ياسر 16 عاما من محافظة القاهرة، صحافة الخليج 365، بعدد من البورتيرهات واللوحات الفنية التى تبرز موهيته الفنية.

وقال القارئ فى رسالته، إنه طالب فى المرحلة الثانوية، ويهوى الرسم منذ صغره، ويسعى للالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لتطوير هوايته والتحول للعمل الاحترافى .

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