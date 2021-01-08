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"محمد" يشارك بعدد من البورتريهات الفنية تبرز موهبته الفنية

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القاهرة - سامية سيد - شارك القارئ محمد ياسر 16 عاما من محافظة القاهرة، صحافة الخليج 365، بعدد من البورتيرهات واللوحات الفنية التى تبرز موهيته الفنية.

 

وقال القارئ فى رسالته، إنه طالب فى المرحلة الثانوية، ويهوى الرسم منذ صغره، ويسعى للالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لتطوير هوايته والتحول للعمل الاحترافى .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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