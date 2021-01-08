شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر السابع لـ "اتكلم عربى" مع أبناء المصريين بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكذلك السفير ياسر شعبان السفير المصري بالمنامة، فعاليات المعسكر السابع لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في دولة البحرين، اليوم الجمعة عبر تطبيق "زووم"، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت.

وخلال معسكر اليوم، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركين ووجهت الشكر لفريق مؤسسة "ويل سبرنج" على الجهود المبذولة في تنظيم المعسكرات، مشيرة إلى أن تنظيم هذه المعسكرات لأبناء المصريين في الدول العربية إنما يستهدف بالأساس تعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط تحدث اللغة العربية.

كما أخذت وزيرة الهجرة تتحدث مع الأطفال وتتفاعل معهم من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم ومعرفة الأكلات المصرية التي يحبونها أو أي مقتنيات مصرية التي يحتفظون بها في منازلهم، واتفقوا جميعا قائلين إن "مصر في القلب" وإنهم لمسوا بأنفسهم تطورا وتغييرا كبيرا في كل شئ على أرضها حينما سافروا إليها وقت قضاء عطلتهم.

وتحدثت الوزيرة معهم أيضا عن الجهود العظيمة للقيادة السياسية في مصر ودورها في معركة البناء والتنمية الجارية على أرض مصر والتي تعيش الآن أزهى عصورها في التعايش والتسامح والمواطنة، مستشهدة بتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكذلك تحدثت السفيرة نبيلة مكرم مع الأبناء عن بطولات الجيش المصري والشرطة المصرية في كل المعارك خاصة مكافحة الإرهاب، لافتة إلى مشاهدة المسلسل البطولي "الاختيار" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وأيضًا استعرضت سيادتها مع الأبناء أسماء الشخصيات المصرية البارزة بالخارج، ومن بينهم الفنان المصري العالمي "مينا مسعود" بطل فيلم ديزني "علاء الدين"، موضحة أنه سفير لمبادرة "اتكلم عربي" في الخارج وذلك لتمسكه بحب مصر وحديثه باللهجة المصرية رغم نشأته في كندا.

كما تطرقت وزيرة الهجرة إلى الحديث عن أهم صفات المصريين كالكرم والمروءة والشهامة وقبول الآخر وتقديم العون والمساعدة للغير، وأكدت على أنهم لابد أن يتحلوا بهذه الصفات الإيجابية لأنهم يمثلون وطنهم مصر بالخارج، مستشهدة بالطفل المصري "ميسرة محمود" المقيم بالنمسا والذي حاز على جائزة "شخصية العام 2020" من المستشار النمساوي بسبب دوره المجتمعي وتلبية احتياجات كبار السن في فترة انتشار جائحة كورونا العالمية.

كما أوصت الوزيرة الأبناء بتوخي الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا العالمية حاليًا، موجهة الدعوة إليهم لزيارة مصر في أول فرصة عقب انتهاء الجائحة، والانضمام للمعسكرات التي تنظمها الوزارة لأبناء المصريين بالخارج.

من جانبه، رحب السفير ياسر شعبان، سفير مصر بالبحرين، بمعالي وزيرة الهجرة وبأبناء المصريين بدولة البحرين، موجها خالص الشكر أيضا لفريق مؤسسة "ويل سبرنج" على الجهود المبذولة في تنظيم المعسكر.

وثمن السفير المصري دور وجهود وزيرة الهجرة في ربط المصريين في الخارج بوطنهم الأم، وفي الترويج للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" باعتبار أن اللغة العربية تمثل لنا أساس ارتباط المواطنين ببلدهم والعنصر الأساسي في التعامل والتعايش.

وفي الختام، توجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بخالص الشكر للسفير ياسر شعبان، ولأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم في هذا المعسكر، وشددت على أن يحرصوا على تعريف أبنائهم دائما بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة مهما بعدت المسافات حفاظا على الهوية المصرية، داعية الجميع إلى ترديد النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي" وهتاف "تحيا جمهورية مصر العربية".

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/etkallem.arabi

ولمن يرغب في التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة "تيك توك"، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربي) على الرابط التالي:

https://vm.tiktok.com/ZStnuxhD/