شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة بدر يعلن تنفيذ 3 حملات لرفع الإشغالات وضبط المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، 3 حملات لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالحيين الأول والثالث، وضبط مركبات "التوك توك" المخالفة بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق بالمدينة.

وأوضح "مندور"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحملة الأولى أسفرت عن رفع جميع الإشغالات بالمجاورة الأولى بالحى الأول، وتحرير 7 محاضر إشغال ومحضر إدارة بدون ترخيص ، و4 محاضر بيئة، ومحضر بائع جائل، كما تم فك شدة خشب روف مخالف بالقطعة 44 مجاورة ثالثة بالحي الثاني.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن الحملة الثانية أسفرت عن رفع الإشغالات بالحي الثالث بالمجاورة الخامسة، كما تم التحفظ على عددٍ من المعدات، وتحرير 4 محاضر إشغال، ومحضر مخالفة، و4 محاضر بيئة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملة الثالثة أسفرت عن ضبط 16 مركبة "توك توك" مخالفة بالاشتراك مع إدارة المرور وإدارتى الأحياء والأمن.

حملة إزالات بمدينة بدر