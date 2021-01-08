شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل اليوم 32 ألف راكب على متن 246 رحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الجمعة، 121 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالى 14042 راكبا، كما يغادر المطار 125 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 18854 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.