شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس دافئ نهارا وشبورة كثيفة تصل للضباب بجميع الأنحاء والصغرى بالعاصمة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت ، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية ، والرياح معتدلة، و طقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.